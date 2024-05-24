بعد التعادل مع فيوتشر.. جوميز يعدل قراره استعدادا لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أجرى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تعديلاً على برنامج إعداد الأبيض لمباراة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الإثنين المقبل، في الجولة الخامسة والعشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد برج العرب بالإسكندرية.

ووفقا للمركز الإعلامي لنادي الزمالك، قرر المدير الفني منح اللاعبين راحة اليوم الجمعة من التدريبات، بعدما سبق وقرر خوض التدريبات بصورة طبيعية دون راحة استعداداً للقاء الاتحاد السكندري.

وكان فريق الزمالك تعادل مع مودرن فيوتشر بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأمس باستاد المقاولون العرب في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 25 نقطة.

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