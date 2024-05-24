"أفضل لاعبة في العالم".. كل ما تريد معرفته عن نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات بين برشلونة وليون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يخوض فريق ليون نهائيين، مساء غدا السبت، الأول نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات ضد برشلونة، والثاني نهائي كأس فرنسا ضد باريس سان جيرمان.

وبالنسبة إلى نهائي دوري الأبطال، تخوض سيدات أولمبيك ليون الفرنسي اللقاء، بحثا عن اللقب التاسع، ويسعى الفريق الكتالوني للانتقام بعد الهزيمة في نهائي 2019 و2022، ففي نهائي 19، تقدم ليون بأربعة أهداف في غضون 30 دقيقة وفاز بنتيجة 4-1، وفي نهائي 22، فاز بنتيجة 3-1.

وتدرك لاعبة وسط برشلونة باتري جويجارو أهمية اللقاء، وقال في تصريحات نقلتها صحيفة "فرانس 24": "لا يمكننا أن نبدأ كما فعلنا في المرات الأخيرة، إذا فعلت ذلك فإنك تجدف ضد الأمر"، وتقصد هنا النهائي الماضي، عندما تأخرن بهدفين، ولكن انتفض الفريق وهزم فولفسبورج بنتيجة 3-2.

وتأهل فريق السيدات ببرشلونة إلى النهائي الرابع على التوالي، والخامس في ستة مواسم، فيما وصل ليون إلى النهائي الحادي عشر.

ويأمل فريق برشلونة إلى تحقيق رباعية خلال الموسم، عقب الفوز بالدوري الإسباني وكأس الملك وكأس السوبر الإسباني، ولكن لم يخسر فريق ليون في المسابقة هذا الموسم، بينما خسر برشلونة 1-0 من تشيلسي، في ذهاب نصف النهائي.

تاريخ مواجهات ليون وبرشلونة

وبالنسبة إلى تاريخ مواجهات برشلونة وليون، التقى الفريقان في 4 مباريات، فازت سيدات ليون في الأربع مواجهات، فيما لم تفز سيدات برشلونة.

ألقاب برشلونة وليون في دوري الأبطال

فازت سيدات برشلونة على تشيلسي بنتيجة 4-0، في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021، لتحققن اللقب الأول، وتكرر الأمر مرة أخرى العام الماضي، وحققن سيدات برشلونة اللقب الثاني في مسيرتهن، بالفوز على فولفسبورج 3-2.

وفيما يخص سيدات ليون، هن الأكثر هيمنة في تاريخ المسابقة، برصيد 8 ألقاب، بينهم 5 ألقاب متتالية بين 2015-2016 و 2019-2020، ويحتفظون بجميع الأرقام القياسية في دوري أبطال أوروبا للسيدات.

الاستعداد للنهائي

وحرص نادي ليون على تجديد عقد مهاجمته الفرنسية وهدافته التاريخية يوجيني لو سومير (35 عاما)، قبل النهائي ولكن لمدة موسم واحد.

وعلى الجانب الآخر، استعاد برشلونة لاعبته آيتانا بونماتي الحاصلة على جائزة أفضل لاعبة في العالم، وتسعى آيتانا للثأر من برشلونة، الفريق الذي أبكاها في نهائي 2022.

وأعلن الفريق الكتالوني، تجديد عقد الإسبانية أليكسيا بوتيّاس حتى صيف عام 2026، لتستمر قصة الطفلة التي كانت تشجع فريقها في الكامب نو، وأصبحت إحدى أساطير هذا الفريق.