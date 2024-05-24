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"دعواتكم تعدي على خير".. ميدو يعلن خضوعه لعملية جراحية لهذا السبب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، خضوعه لجراحة خلال الساعات المقبلة.

وكتب ميدو، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "X": "الحمد لله على كل شيء، خراج بقاله 5 أيام محترم.. النهارده إن شاء الله عملية بسيطة.. دعواتكم تعدي بخير إن شاء الله والحمد لله على كل شيء".

وكان ميدو وجه عددا من الرسائل إلى نادي الزمالك، عقب التعادل مع فيوتشر أمس الخميس، في بطولة الممتاز، مطالبا برحيل عدد من اللاعبين، والتعاقد مع آخرين".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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