"دعواتكم تعدي على خير".. ميدو يعلن خضوعه لعملية جراحية لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، خضوعه لجراحة خلال الساعات المقبلة.

وكتب ميدو، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "X": "الحمد لله على كل شيء، خراج بقاله 5 أيام محترم.. النهارده إن شاء الله عملية بسيطة.. دعواتكم تعدي بخير إن شاء الله والحمد لله على كل شيء".

وكان ميدو وجه عددا من الرسائل إلى نادي الزمالك، عقب التعادل مع فيوتشر أمس الخميس، في بطولة الدوري المصري الممتاز، مطالبا برحيل عدد من اللاعبين، والتعاقد مع آخرين".

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