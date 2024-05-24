سيراميكا كليوباترا يعلن خضوع شكري لجراحة الصليبي بنجاح في ألمانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أجرى محمد شكري الظهير الأيسر لنادي سيراميكا كليوباترا، جراحة الرباط الصليبي بنجاح في ألمانيا، تحت إشراف الدكتور كريستيان وولف، أحد كبار المتخصصين في هذا النوع من الجراحات.

ووفقا للمركز الإعلامي بنادي سيراميكا كليوباترا، تقرر أن يعود محمد شكري إلى القاهرة يوم الأربعاء المقبل، لبدء البرنامج التأهيلي، استعداداً للعودة إلى التدريبات الجماعية لفريق سيراميكا كليوباترا في المرحلة المقبلة.

وشارك محمد شكري في 21 مباراة مع سيراميكا كليوباترا خلال الموسم الحالي، بواقع 16 مباراة في الدوري، ومباراتين في كأس السوبر للأندية الأبطال، و3 مباريات في كأس الرابطة، وساهم الظهير الأيسر الدولي في 5 أهداف مع سيراميكا كليوباترا، أحرز هدفين وصنع 3 أهداف.

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