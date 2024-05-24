موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الاتحاد السكندرى بالدوري والقناة الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز صفحة مباراة مودرن فيوتشر التي أقيمت مساء أمس الخميس وذلك من أجل الاستعداد لخوض مباراة جديدة بالدوري المصري أمام الاتحاد السكندري.

ويعكف جهاز الزمالك على دراسة فريق الاتحاد السكندري بشكل جيد، للوقوف على مفاتيح لعب المنافس ونقاط الضعف التي سيعمل على استغلالها لضمان مواصلة الزحف نحو قمة الدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الاتحاد السكندري بالدوري المصري

يواجه الزمالك نظيره الاتحاد السكندري في السابعة مساء الاثنين المقبل على ستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة و العشرين لمسابقة الدوري المصري.

نتيجة أخر ظهور للزمالك والاتحاد السكندري فى الدوري

تعادل الزمالك مع مودرن فيوتشر بهدف لكل فريق بالجولة الاخيرة للمسابقة فيما تعادل الاتحاد السكندري سلبياً مع زد اف سى فى الظهور الاخير بالمسابقة.

ترتيب الزمالك والاتحاد السكندري فى الدوري المصري

يحتل الزمالك المركز الثالث عشر برصيد 25 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق 7 انتصارات وأربعة تعادلات وتلقى 5 هزائم وسجل لاعبيه 24 هدف وتلقت شباكه 16 هدف.

فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع برصيد 36 نقطة بعدما لعب 24 مباراة حقق 9 انتصارات و 9 تعادلات وخسر 6 مرات وسجل لاعبيه 28 هدف وتلقت شباكهم 30 هدف.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري، ويسبقها ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.