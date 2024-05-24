شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يتراجع عن قراره ويمنح لاعبى الزمالك راحة من مران اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تعديلاً على برنامج إعداد الأبيض لمباراة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقرر جوميز منح اللاعبين راحة اليوم الجمعة من التدريبات، بعدما سبق وقرر خوض التدريبات بصورة طبيعية بدون راحة استعداداً للقاء الاتحاد السكندري المقرر له يوم الاثنين المقبل ببرج العرب، في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وتعادل الزمالك أمام مودرن فيوتشر بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة دورى nile (الدورى المصرى الممتاز).

افتتح التسجيل للزمالك سيف الدين الجزيري في الدقيقة 34 من عمر المباراة قبل أن يأتي الرد سريعاً عن طريق محمد صادق لـ مودرن فيوتشر في الدقيقة 41 فى اللقاء الذى جمعهما اليوم الخميس.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الـ 13 في جدول مسابقة الدوري برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة، فاز في 7 لقاءات وتعادل في 4 مواجهات وخسر 5 أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 16 هدفاً آخر.

بينما يحتل مودرن فيوتشر المركز الـ 9 في جدول مسابقة الدوري برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 10 لقاءات، وتلقى الهزيمة في 5 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 22 هدفاً واستقبلت شباكهم 18.