شكرا لقرائتكم خبر عن ما موقف 7 لاعبين من التجديد للزمالك وموعد حسم مصيرهم مع القلعة البيضاء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا زال ملف تجديد عقود لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تسيطر على سطح الأحداث الكروية في القلعة البيضاء،خاصة أن هناك 7 نجوم تنتهى عقودهم أخر الموسم باستثناء أحمد مصطفى زيزو.

ويسلط الخليج 365 في سلسلة "س و ج" التي يقدمها بشكل يومى موقف هؤلاء اللاعبين من تجديد عقودهم مع الفارس الأبيض.

ما موقف عواد وصبحى من تجديد عقديهما مع الزمالك؟

يترقب محمد عواد ومحمد صبحى حارسا الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك جلسة مع حسين لبيب رئيس مجلس إدارة النادى الأبيض للاتفاق على الرتوش النهائية حول تجديد تعاقدهما مع الفريق.

وينتهى تعاقد عواد وصبحى مع نادى الزمالك أخر الموسم الجارى ومن حقهم التوقيع لأى نادى في الفترة الحالية دون الرجوع لإدارة القلعة البيضاء،لكنهما لديهما رغبة قوية في التجديد وارتباطهما بالنادى وجماهيره يمنعهما من هذه الخطوة.

وتبقى الخطوة الأخير بين حارسا الزمالك والإدارة متمثلة في الاتفاق على بعض التفاصيل المادية لتوقيع العقد الجديد،ولكن ارتباطات النادى الفترة الماضية والانشغال بكأس الكونفدرالية التي توج بها الفريق يوم الأحد الماضى عطل خطوة التجديد.

س: هل يرحب زيزو بتمديد عقده مع الزمالك ؟

ج: يتحرك مسئولو نادى الزمالك بجدية فى ملف تمديد عقد أحمد سيد "زيزو" تمهيداً للاحتفاظ بخدماته لمدة موسمين آخرين، وتأمين موقفه مع القلعة البيضاء، بعدما أصبح اللاعب هدفاً للعديد من الأندية الخليجية بفضل الأداء الجيد ومستواه الذى يمر بحالة من الثبات، جعلته مطمعاً للعروض الخارجية.

ويرحب أحمد سيد زيزو بتجديد تعاقده الذى ينتهى أخر الموسم المقبل مع القلعة البيضاء،لكنه ينتظر جلسة تجمعه بحسين لبيب رئيس النادى الأفريقية لوضع الرتوش الأخيرة على هذا الملف،وإسدال الستار عليه نهائي.

س: ما هو مصير أوباما وروقا مع الزمالك ؟

ج: ما زال مصير أوباما وروقا ثنائى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك غامضاً في القلعة البيضاء،خاصة أن عقدهما ينتهى أخر الموسم ولكن مجلس الإدارة لم يحسم مصير الثنائى حتى آلان وفى انتظار عقد جلسة مع الجهاز الفني.

س: هل اقترب محمود علاء من الرحيل عن الزمالك ؟

ابتعد محمود علاء عن حسابات البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك في الفترة الأخيرة رغم تعافيه من الإصابة، إلا أن المدرب يعتمد على حمزة المثلوثى وحسام عبد المجيد في خط الدفاع وبديلهما مصطفى الزنارى والفلسطينى ياسر حمد،لذلك بات رحيل اللاعب نهاية الموسم شبه مؤكد.

س: هل يستمر إبراهيما نداى مع الزمالك ؟

ج: قرر مسئولو نادى الزمالك عدم تمديد عقد السنغالى إبراهيما نداى لاعب الفريق، والذى ينتهى فى صيف 2025، وإخطاره بالرحيل عن القلعة البيضاء بمجرد نهاية عقده مع القلعة البيضاء، خاصة أن اللاعب وقع على عقد موسمين مع الفريق قابل للتمديد لموسم آخر.

واتفق مسئولو القلعة البيضاء بعد التنسيق مع الجهاز الفنى بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز على عدم تمديد عقد نداى، وتم إبلاغ اللاعب أن النادى ليس لديه رغبة فى هذه الخطوة خاصة أنه من المفترض أن يحصل على حوالى 900 ألف دولار فى الموسم الإضافى.