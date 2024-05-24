شكرا لقرائتكم خبر عن بسيونى يذاكر مباريات البلدية بحثاً عن استعادة الانتصارات للطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى على استكشاف منافسه بلدية المحلة بمشاهدة مبارياته الأخيرة بالدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق المحلاوى بحثاً عن انتصار جديد للفريق.

ويستعد طلائع الجيش لمواجهة بلدية المحلة المقرر لها السابعة مساء الاحد المقبل على ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الطلائع المركز الحادى عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 30 نقطة بعدما لعب 22 مباراة، حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 9 مباريات وخسر 6 مباريات وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفا.



وافتتح الطلائع مشواره بالدورى بالفوز على البنك الأهلى بهدفين دون رد فى الجولة الأولى للدورى، ثم تعادل سلبياً مع إنبى بالجولة الثانية للمسابقة ثم خسر من مودرن فيوتشر بهدفين دون رد بالجولة الثالثة ثم خسر من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد ثم حقق الفوز على الإسماعيلى فى عقر داره بثلاثية مقابل هدفين قبل أن يتعادل مع الجونة بهدف لكل فريق ثم فاز على بلدية المحلة بهدفين دون رد ثم خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف ثم خسر من سموحة بهدف دون رد ثم فاز على زد اف سى ثم تعادل مع الاتحاد السكندري بهدفين لكل فريق ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم تعادل سلبياً مع الداخلية ثم تعادل سلبياً مع بيراميدز ثم فاز على البنك الاهلى بهدف دون رد ثم فاز على انبى بهدف دون رد ثم تعادل سلبياً مع مودرن فيوتشر ثم خسر من المصري بهدفين دون رد ثم خسر من سيراميكا بهدفين مقابل هدف ثم تعادل مع الاسماعيلى بهدف لكل فريق وأخيراً تعادل مع الجونة سلبياً.