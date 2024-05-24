شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فوزي: الشناوى أحسن حارس فى مصر ولكن لا يستحق المشاركة فى النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثنى أحمد فوزي مدرب حراس مرمى منتخب مصر مواليد 2008، وحارس مرمى النادي الأهلي السابق، على المستوى المميز الذي ظهر عليه مصطفى شوبير حارس المارد الأحمر، خلال الفترة الأخيرة مع النادي الأهلي بعد إصابة محمد الشناوي، خلال مشاركة مع منتخبنا الوطني في بطولة كأس الأمم الإفريقية، وابتعاده عن الملاعب لفترة طويلة بعد الإصابة القوية التي ألمت به على مستوى الكتف.

وقال أحمد فوزي خلال مكالمة هاتفية له ببرنامج "مع ولا ضد"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي: "مصطفى شوبير ظهر بشكل جيد مع النادي الأهلي، منذ مشاركته تعويضًا عن غياب محمد الشناوي، ولا تشعر أبداً أن مصطفى شوبير حارس بديل، خاصة بعدما ظهر في 8 مباريات متتالية مع النادي في بطولة إفريقيا، وظهر بمستوى جيد ومميز يؤهله للعب بالمنتخب".

وأضاف فوزي: "مباريات إفريقيا لها طابع خاصة ومصطفى شوبير اجاد في المباريات الثمانية، وكان آخرها مباراة الترجي التونسي برادس الأسبوع الماضي، فضلاً عن كونه أحد أهم وأكبر أسباب تأهل النادي الأهلي، للدور النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي".

وأشار حارس مرمى النادي الأهلي السابق: "محمد الشناوي أفضل حارس في مصر وإفريقيا، ولكنه لا يستحق المشاركة بالنهائي على حساب مصطفى شوبير، خاصة وأن الأخير يسير بخطى ثابتة منذ مشاركته، ويجب أن يعود بعد اكتمال الشفاء تمامًا وعدم المجازفة".

ويستعد فريق الاهلى لمباراة إياب نهائي دوري ابطال افريقيا أمام الترجى التونسى والمقرر لها الثامنة مساء غداً السبت على ستاد القاهرة الدولى.



وأطاح الأهلي بمنافسه مازيمبي الكونغولي بعد التعادل ذهابا في ملعب الأخير 0-0، والفوز إيابا بالقاهرة 3-0 ، وصعد الترجي على حساب صن داونز الجنوب إفريقي، بعد تكرار الفوز ذهابا وإيابا 1-0.

وأصبح نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023-2024 عربيا خالصا للمرة الثامنة عشر في تاريخ البطولة، والثالثة على التوالي بعدما صعد الأهلي والوداد المغربي لنهائي البطولة في آخر نسختين.



وسبق أن تقابل الأهلي والترجي في نهائي دوري الأبطال في نسختين سابقتين عامي 2012 و2018 ، وكانت المواجهة الأولى عام 2012، وتوج الأهلي بعد التعادل 1-1 بإستاد برج العرب بالإسكندرية والفوز في رادس بنتيجة 2-1 ، وجاءت المواجهة الثانية في نهائي نسخة 2018، وفاز الأهلي بإستاد برج العرب بالإسكندرية بنتيجة 3-1، وخسر في رادس بنتيجة 0-3.