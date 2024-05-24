7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 24-5-2024 العديد من الأحداث المهمة،ويأتي على رأسها يعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، قائمة المنتخب الوطني، عقب مباراة الأهلى والترجى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.

الأهلى يكشف حقيقة حضور إنفانتينو نهائى أفريقيا أمام الترجى بالقاهرة

نفى مصدر في النادي الأهلي ، ما تردد مؤخراً بشأن حضور جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم مباراة الأهلي والترجي المقرر لها الثامنة من مساء غداً بإستاد القاهرة في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

جوميز يضع خطة زملكاوية لإيقاف نزيف النقاط فى الدورى

يعقد البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك جلسات مستمرة مع معاونيه واللاعبين لوضع خطة محكمة لإيقاف نزيف النقاط في بطولة الدورى خاصة بعد التعادل الأخير أمام مودرن فيوتشر في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الخميس ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدورى وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله.

محمد الشناوي: الأهلي يحترم الترجى.. ودوافعنا كبيرة للفوز باللقب

قال محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى إن ناديه لديه دوافع كبيرة للفوز بلقب دورى أبطال إفريقيا، والجميع لديهم تركيز شديد قبل مواجهة الترجى التونسى غدا السبت على استاد القاهرة.

كولر: الأهلى يحتاج لجماهيره أمام الترجى.. ونملك خبرات التعامل مع الضغوط

طالب السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى جماهير ناديه بالمساندة الكاملة أمام الترجى التونسى فى نهائى دوري ابطال افريقيا منذ بداية اللقاء وحتى نهايته.

الزمالك يجهز أحمد فتوح لمواجهة الاتحاد السكندرى بالدورى

يجهز الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز ، أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق لمواجهة الاتحاد السكندرى المقرر لها يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة 25 من الدورى.

حسام حسن يعلن قائمة المنتخب عقب مواجهة الأهلى والترجى

يعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، قائمة المنتخب الوطني، عقب مباراة الأهلى والترجى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا والمقرر لها غدا السبت، حيث من المقرر الكشف عن القائمة مساء السبت أو صباح الأحد المقبل على اقصى تقدير.

إنبى يواجه سيراميكا اليوم فى صراع اقتحام المربع الذهبى بدورى nile

يلتقي فريق انبي بقيادة سيد ياسين نظيره سيراميكا الذي يقوده فنيا ايمن الرمادي في السابعة مساء اليوم الجمعة على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الأسبوع ال25 من عمر مسابقة الدوري المصري ويبحث الفريقان عن الفوز للاقتراب من المربع الذهبي ومناطحة الكبار.