شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شكرى ظهير سيراميكا يجرى جراحة الرباط الصليبى بنجاح.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى محمد شكري الظهير الأيسر الدولي لنادي سيراميكا جراحة الرباط الصليبي بنجاح في ألمانيا، تحت إشراف دكتور كريستيان وولف، أحد كبار المتخصصين في هذا النوع من الجراحات.

ويعود محمد شكري إلى القاهرة يوم الأربعاء المقبل، لبدء البرنامج التأهيلي، استعداداً للعودة إلى التدريبات الجماعية لفريق سيراميكا في المرحلة المقبلة.



محمد شكرى لاعب سيراميكا

وشارك محمد شكري في 21 مباراة مع سيراميكا خلال الموسم الحالي، بواقع 16 مباراة في الدوري العام، ومباراتين في كأس السوبر للأندية الأبطال، و3 مباريات في كأس الرابطة، وساهم الظهير الأيسر الدولي في 5 أهداف مع سيراميكا ، أحرز هدفين وصنع 3 أهداف.