شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يعاتب ناصر ماهر بعد فرصة ضياع فوز الزمالك أمام فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاتب البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ناصر ماهر لاعب الفريق بعد إهداره فرصة هدف محقق للفريق الأبيض في مباراة مودرن فيوتشر التي جمعت الفريقين بالأمس على ملعب المقاولون العرب وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله.

وأهدر ناصر ماهر فرص هدف محقق للزمالك أمام مودرن فيوتشر في الدقيقة 70 من عمر المباراة بعدما سدد عبد الله السعيد تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها محمود حمدي حارس فيوتشر ثم تابعها ناصر ماهر بتصويبة مرت لخارج الملعب.

وقرر البرتغالى جوميز استبدال ناصر ماهر في الدقيقة 71 بعد إهداره فرصة الهدف المحقق للفريق الأبيض ودفع بيوسف أوباما بدلاً منه،وأكد المدرب في حديثه مع اللاعب أن كان يجب عليه استغلال هذه الفرصة بالشكل بالأمثل وتصويبها داخل المرمى.

وطالب جوميز لاعبى الزمالك بالتركيز في المباريات المقبلة خاصة أنها لا تقبل التهاون أو ضياع أي نقطة مع موقف الفريق الأبيض الصعب الذى يحتل المركز الـ13 فى جدول مسابقة الدورى برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة، فاز فى 7 لقاءات وتعادل فى 4 مواجهات وخسر 5 أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 16 هدفاً آخر.

وحذر جوميز لاعبيه من تكرار أخطاء المباراة الماضية أمام الاتحاد السكندرى فى المباراة المقرر لها يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدورى، خاصة أن سيد البلد منافساً ليس سهلاً وينافس على المربع الذهبى بجدول الدورى.

وركز جوميز في حديثه مع اللاعبين على ضرورة غلق صفحة التتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية، من أجل التركيز على المرحلة المقبلة، التي لا تحتمل مزيدا من فقدان النقاط من أجل الحفاظ على فرص الفارس الأبيض في التأهل لبطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل.