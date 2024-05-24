برشلونة يقيل مدربه تشافي هرنانديس بعد موسم من دون ألقاب

الرياص - اسماء السيد - برشلونة: أقال برشلونة مدربه تشافي هرنانديس بعدما فشل في الفوز بأي لقب هذا الموسم، مكتفياً بالمركز الثاني في الدوري الإسباني خلف الغريم ريال مدريد البطل، وفقاً لما أعلن الجمعة النادي الكاتالوني.

وسيشرف تشافي في مباراته الأخيرة من مقاعد المدربين على برشلونة عندما يحلّ ضيفاً على إشبيلية الأحد في المرحلة الـ38 الأخيرة من الدوري، قبل أن يرحل.

وقال برشلونة في بيان "أبلغ رئيس برشلونة جوان لابورتا تشافي هرنانديس بأنه لن يستمر كمدرب لموسم 2024 2025".

وارتفعت أسهم الألماني هانزي فليك مدرب "دي مانشافت" وبايرن ميونيخ السابق في خلافة تشافي، وفقاً لتقارير إعلامية.

في كانون الثاني (يناير)، قال تشافي إنه سيغادر في نهاية الموسم، ولكن بعد سلسلة من النتائج الجيدة، اتفق هو والرئيس لابورتا في نيسان (أبريل) على البقاء للموسم المقبل، مع انتهاء عقده في حزيران (يونيو) 2025.

لكن الوضع تغيّر بسرعة بعد أن ذكرت وسائل إعلام محلية أن لابورتا شعر بالغضب من تعليقات تشافي التي أشارت إلى أنه كان من الصعب على النادي الكاتالوني المتعثر مالياً التنافس مع غريمه اللدود ريال مدريد وغيره من الأندية الأوروبية النخبوية.

وتابع بيان برشلونة "يريد برشلونة أن يشكر تشافي على عمله كمدرب، والذي يضيف إلى مسيرته التي لا مثيل لها كلاعب وقائد الفريق الأول، ونتمنى له كل التوفيق في المستقبل".

وأضاف "في الأيام المقبلة، سيكشف برشلونة عن الهيكل التدريبي الجديد للجهاز الفني للفريق الأول".