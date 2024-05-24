رابطة النقاد الرياضيين تستنكر تصريحات حارس الأهلى

ياسر رشاد - القاهرة - يعلن المكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين رفضه القاطع للتصريح الذي أدلي به محمد الشناوي حارس النادي الأهلي في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمناسبة نهائي دوري أبطال أفريقيا وفوجئ المكتب التنفيذي بحارس النادي الأهلي ردًا علي أحد الأسئلة في المؤتمر الصحفي اليوم متضمنا كلاما به اساءة بالغة لجموع الصحفيين المصريين والصحافة المصرية بإدعائه أنها تخلق دائمًا المشاكل .. وهو مايراه المكتب التنفيذي تجاوزا غير مقبول يتطلب التعامل معه بحزم .

وقام المكتب التنفيذي بإبلاغ النادى الأهلى رفضنا القاطع لتجاوز أحد لاعبيه من واقع تقديرنا الكامل للمؤسسة الرياضية بعيدا عن تصرفات شخص بداخلها.

ويطالب المكتب التنفيذي لرابطة النقاد إدارة النادي الأهلي بتصحيح الخطأ الفادح الذي وقع فيه لاعبه محمد الشناوي وتعديل تصريحه فورًا والاعتذار عما بدر منه .. والتأكيد علي احترام الصحافة المصرية وما تقوم به من دور عظيم ، مع تأكيدنا الكامل بدعم النادى فى مباراته بنهائي دورى الأبطال الإفريقي.

كما يؤكد المكتب التنفيذى بأنه لن يتردد فى اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة ضد تجاوز الشناوى بالتنسيق مع السيد نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة .