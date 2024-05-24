رد فعل بيب جوارديولا على أنباء إقالة تشافي من تدريب برشلونة

ياسر رشاد - القاهرة - علق المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي على خبر إقالة تشافي هيرنانديز من تدريب فريق برشلونة.

وقال بيب في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي المقرر لها غدًا بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد: " حسنًا، ماذا يمكنني أن أقول.. إنها ليست أخبارًا جيدة أبدًا لأن شيئًا ما لم ينجح عندما يحدث ذلك".

وأضاف مدرب السيتي: " لكن أسباب ما حدث لا أعرفها، لذلك لا أستطيع أعطي رأيي عندما أذهب إلى برشلونة وأتحدث مع الناس هناك، ربما سأعرف ذلك، لكن في الوقت الحالي لا أعرف ".

موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بنهائي كأس الاتحاد

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية والإنجليزية إلى ملعب ويمبلي عصر غدٍ السبت من أجل متابعة مباراة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 6:00 بتوقيت أبو ظبي، وستذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق حفيظ دراجي.