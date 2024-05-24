أبرز المعلومات عن صدام الأهلي ضد الزمالك في نهائي دوري المحترفين لليد الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، غريمه التقليدي الزمالك، في ختام مواجهات نهائي دوري المحترفين لكرة اليد.

ـ يخوض الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، بقيادة المدير الفني الإسباني ديفيد ديفيز، مواجهة قوية أمام نظيره الزمالك، الذي يقوده فنيا إيهاب محسن، في نهائي دوري المحترفين لكرة اليد للموسم الحالي 2023 /2024 في السادسة مساءً، على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

ـ وكان الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك حقق فوزًا مهمًا على نظيره الأهلي بنتيجة (29-25)، في الجولة الثانية من سلسلة لقاءات البلاي أوف لحسم بطل دوري المحترفين للموسم الحالي 2023 /2024.

ـ تعادل الأهلي والزمالك في الدور النهائي

بفوز الزمالك يعادل نتيجة لقاءات الدور النهائي بنتيجة (1-1)، ويلجأ الفريقان لمباراة فاصلة تقام اليوم الجمعة لحسم هوية بطل دوري المحترفين.

ـ وكان الزمالك خسر مباراته الأولى أمام الأهلي بنتيجة (25-26)، قبل أن يعود ويحقق الفوز في مباراة اليوم ليتأجل حسم اللقب إلى مواجهة فاصلة تقام يوم الجمعة.

ـ واستطاع الأهلي الفوز على الزمالك بنتيجة 26-25، في المباراة الأولى ببطولة دوري المحترفين لكرة اليد، بينما نجح الزمالك في الفوز على الأهلي في ثاني مواجهات نهائي دوري المحترفين، بنتيجة 29-25.

ـ وكان الاتحاد المصري لكرة اليد استقر على أيام 17 و21 و24 موعدًا لمباريات “بلاي أوف” لنهائي دورى المحترفين للرجال للموسم المحلي 2023 2024 بين الأهلي والزمالك.

ـ القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري المحترفين:

من المقرر أن تنقل المباراة عبر فضائية أون تايم سبورتس 2.