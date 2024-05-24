جوارديولا: سنقدم أفضل ما لدينا للتتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد بيب جوراديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي جاهزية جميع اللاعبين للمشاركة في مباراة الغد أمام مانشستر يونايتد في نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة المقرر لها غدًا السبت: " فكرة أنه يمكننا الفوز بالثنائية لعامين متتاليين هو أمر مهم بالطبع، وكأس الاتحاد الإنجليزي هو كأس الاتحاد، جماهيرنا تعرف بأنها ستسافر إلى لندن، ولاعبونا يعرفون بأنها أخر مباراة في الموسم".

وأضاف مدرب السيتي: " المجهود الأخير، كنت معجب بالطريقة الجيدة التي تدربوا بها بعد أيام من الراحة، الجميع يريد التواجد في المباراة، ونحن سنقوم بأفضل ما لدينا بكل تأكيد ".

موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بنهائي كأس الاتحاد

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية والإنجليزية إلى ملعب ويمبلي عصر غدٍ السبت من أجل متابعة مباراة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 6:00 بتوقيت أبو ظبي، وستذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق حفيظ دراجي.