شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسابق الزمن لغلق ملفات هامة..حل أزمة إيقاف القيد وتمديد عقود اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسابق مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، الزمن لحسم عدة ملفات هامة على مائدة المجلس الابيض، وذلك بعد أن تم الاطمئنان على الكونفدرالية والتتويج بلقبها خلال الأيام الماضية، على حساب نهضة بركان المغربي، وتوج الزمالك ببطولة كأس الكونفدرالية بعد التغلب على نهضة بركان بهدف سجله أحمد حمدى فى الدقيقة 20 من أحداث المباراة

ومن الملفات التى بدأ الزمالك البت فيها،أزمة إيقاف القيد بسبب كل من خالد بوطيب لاعب الفريق السابق، والذى اعلن الفيفا إيقاف قيد الفريق 3 فترات متتالية بدء من 26 أبريل بسبب مستحقاته المتأخرة، كما تم إيقاف القيد بدلا من 15 مايو بسبب مستحقات روى اجواش المدرب المساعد فى جهاز فيريرا المدير الفني السابق للفريق، والتى تبلغ 26 الف دولار

ويسعى الزمالك لسداد المستحقات قبل فتح باب القيد حتى يتمكن من التعاقد مع لاعبين جدد وفقا للمراكز التى يحددها الجهاز الفنى

من ناحية اخرى بدأ المجلس الابيض فى الاتفاق مع اللاعبين ممن تنتهى عقودهم مع الفريق بنهاية الموسم، وتم بالفعل الاتفاق المبدئي مع أكثر من لاعب على رأسهم أحمد مصطفى زيزو والذى قال عنه حسام المندوه امين الصندوق انه أصل من أصول الزمالك، بالإضافة إلى محمد عواد ومحمد صبحى حارسا المرمى حيث كشف مسؤولو النادى انه تم الاتفاق معهما مبدئيا على الاستمرار مع الفريق

واستقر مجلس الزمالك على عقد جلسة مع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفنى لفريق الكرة لمعرفة متطلباته للفريق الفترة المقبلة وكذلك المراكز التى يحتاجها وحسم موقفه من اللاعبين ممن تنتهى عقودهم ومدى حاجة الفريق إلى جهودهم الفترة المقبلة