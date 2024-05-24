شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يعيد باسم مرسى لهجوم الإسماعيلى فى لقاء البنك الأهلى بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر إيهاب جلال المدير الفنى للنادى الاسماعيلى على الدفع بباسم مرسى فى هجوم الدراويش أمام البنك الأهلى فى التشكيل الأساسى للمباراة لتعويض غياب نادر فرج.

ويأمل إيهاب جلال فى استعادة باسم مرسى لمستواه المعهود فى ظل النقص العددى فى هذا المركز، فى ظل الاستقرار على الاستفادة من الفلسطينى خالد النبريص فى مركز الجناح الأيسر، وإعادة إيريك تراورى لوسط الملعب بعدما دفع به فى مركز المهاجم فى أكثر من مباراة.

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة البنك الأهلى، المقرر لها الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة دورى nile.