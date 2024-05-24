شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يبحث عن الفوز الثالث تاريخيا أمام إنبى قبل مواجهة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، عن تحقيق الفوز الثالث أمام إنبى، فى المباراة المقرر إقامتها فى السابعة مساء اليوم الجمعة، على استاد بترو سبورت، في إطار الجولة الخامسة والعشرين من دورى nile.

اتاريخ المواجهات بين سيراميكا وإنبى

وتعد مباراة اليوم هى العاشرة بين الفريقين منذ صعود سيراميكا، حيث سبق أن تواجه الفريقان فى 9 مباريات سابقة، نجح سيراميكا فى الفوز فى مباراتين فقط بينما فاز إنبى فى 5 مباريات وحسم التعادل مواجهتين، وكان الفوز حليف سيراميكا فى آخر مباراتين فى كأس

وطالب أيمن الرمادى من اللاعبين ضرورة مواصلة الانتصارات والتقدم أكثر في جدول الدورى، وحذر من خطورة مهاجمى إنبى في المرتدات، مؤكدا للاعبين أن المباراة مهمة وتعد بـ6 نقاط خاصة أن فريق إنبى من المنافسين لسيراميكا في الجدول، حيث يتخلف عن الفريق بنقطتين فقط.

ونجح فريق سيراميكا في الفوز علي البنك الأهلى بهدف نظيف عن طريق النيران الصديقة من محمود الجزار مدافع البنك، في المباراة التي اقيمت بينهما ضمن فعاليات الجولة الـ24 لدورى nile .

يحتل سيراميكا المركز الخامس في جدول الدورى برصيد 34 نقطة، جمعها من 22 مباراة، حيث فاز فى 9 لقاءات وتعادل فى 7 مباريات وخسر 6 مواجهات، سجل لاعبوه 35 هدفا واستقبلت شباكهم 24 هدفا.