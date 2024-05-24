تخبط كتالوني.. إقالة تشافي من تدريب برشلونة

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن نادي برشلونة الإسباني بشكل رسمي اليوم الجمعة، إقالة مدربه تشافي هيرنانديز، رغم الإعلان منذ فترة قليلة بأنه سيستمر في قيادة الفريق خلال الموسم المقبل.

وقال النادي في بيان عبر موقعه الرسمي: "في اجتماع جرى في مدينة جوان غامبر الرياضية، أبلغ الرئيس خوان لابورتا تشافي هيرنانديز بعد ظهر اليوم بأنه لن يستمر كمدرب للفريق الأول في موسم 2024-25".

أضاف البيان: "جرى اللقاء في مدينة جوان غامبر الرياضية وحضره نائب الرئيس الرياضي رافا يوستي والمدير الرياضي أندرسون لويس دي سوزا وديكو بالإضافة إلى مساعدي تشافي أوسكار هيرنانديز وسيرجيو أليجري".

وتابع البيان: "يريد نادي برشلونة أن يشكر تشافي على عمله كمدرب، والذي يضيف إلى مسيرة لا مثيل لها كلاعب وقائد للفريق، ويتمنى له كل التوفيق في العالم".

أتم: "وسيتولى تشافي هيرنانديز تدريب الفريق في مباراته الأخيرة كمدرب للفريق الأول يوم الأحد في إشبيلية، وفي الأيام المقبلة، سيقدم نادي برشلونة تقريرًا عن الهيكل الجديد للفريق الأول".