تعديل مواعيد الخط الثالث للمترو غدل بسبب مباراة الأهلي والترجي

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت الشركة المشغلة للخط الثالث للمترو، مد ساعات التشغيل لساعة إضافية، وذلك غدا، السبت، مع تقليل زمن التقاطر لـ 4.30، بسبب إقامة مباراة الأهلى والترجى التونسى، فى إياب نهائى دورى الأبطال الأفريقى.

وقالت الشركة إنه سيتم العمل حتى الواحدة صباحا، ومرور قطار كل 4 دقائق و30 ثانية، يوم السبت القادم للوصول فى أسرع وقت.

وأكدت الشركة أن هناك تجهيزات خاصة بمحطة الاستاد، نظرا لإقامة مباراة الأهلي ضد الترجي التونسي. فى استاد القاهرة - كما سيتم استقبال الجمهور فريق خدمة العملاء لتسهيل الحركة والدخول والخروج من المباراة.

واوضحت أن القادم من محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج لمحطة الكيت كات، الوقت بين كل قطار والآخر سيكون 9 دقائق.