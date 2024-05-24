تشكيل سموحة ضد فاركو في الدوري الممتاز

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة بقيادة أحمد سامي عن التشكيل الرسمي لخوض مباراة فاركو المقرر لها بعد قليل باستاد بتروسبورت في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل سموحة امام فاركو في الدوري الممتاز

ويتواجد فريق سموحة في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 34 نقطة، محصلة 22 مباراة، فاز الفريق في 9 مبارياتـ وتعادل في 7 مباريات، بينما استقبل الفريق الخسارة في 6 مباريات.

كما يقع فريق فاركو المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 20 نقطة، حيث لعب الفريق البرتقالي 22 مباراة، تمكن الفريق من تحقيق الفوز في 4 مباريات، بينما تعادل الفريق في 8، بينما تلقى الفريق الخسارة في 10 مواجهات.