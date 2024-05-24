لجنة الحكام تحسم جدل وجود ركلة جزاء لـ الزمالك أمام فيوتشر وصحة هدف الجزيري

حسمت لجنة الحكام باتحاد الكرة الجدل المثار بخصوص وجود ركلة جزاء لصالح فريق الزمالك ضد نظيره فيوتشر، وصحة هدف التونسي سيف الجزيري.

وتعادل فريق الزمالك مع نظيره فيوتشر بهدف لمثله في المباراة التي جمعت الفريقين أمس ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرون بمسابقة الدوري المصري.

وأكد مسئولو لجنة الحكام أن هدف الجزيري في شباك فيوتشر سليم ولا يوجد خطأ على لاعب الأبيض، والاحتكاك الذي حدث بين اللاعبين طبيعي.

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وأضاف: “لا يوجد أي ركلات جزاء سواء لصالح الأبيض أو فيوتشر في مباراة الأمس”.

وسيلاقي فريق الزمالك نظيره الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري.

وستقام مباراة الفارس الأبيض ضد الفريق السكندري، يوم الاثنين الموافق 27 مايو الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري المصري برصيد 25 نقطة، فيما يصبح رصيد فيوتشر 31 نقطة في المركز التاسع.