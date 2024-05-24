رد ناري من رابطة النقاد على محمد الشناوي بعد تصريحه الأخير

أصدرت رابطة النقاد الرياضيين المصرية، بيانًا ناريًا للرد على محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، بعد تصريحه الأخير.

وكان محمد الشناوي، قد هاجم الصحافة المصرية خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده اليوم الجمعة قبل مواجهة الترجي التونسي في إياب دور نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح الشناوي خلال المؤتمر ردًا على سؤال أحد الصحفيين التونسيين، أن الصحافة المصرية تفتعل الأزمات داخل النادي الاهلي وأن الفريق لا يوجد به أي مشاكل.

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الصحفي التونسي تحدث عن وجود خلافات داخل غرفة ملابس الاهلي، وأن الشناوي مستاء بسبب جلوسه بديلًا لـ مصطفى شوبير، وهو ما نفاه الحارس.

وجاء نص بيان رابطة النقاد الرياضيين كالتالي:

يعلن المكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين رفضه القاطع للتصريح الذي أدلى به محمد الشناوي حارس النادي الأهلي في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمناسبة نهائي دوري أبطال أفريقيا .

فوجئ المكتب التنفيذي بحارس النادي الأهلي ردًا على أحد الأسئلة في المؤتمر الصحفي اليوم متضمنا كلاما به اساءة بالغة لجموع الصحفيين المصريين والصحافة المصرية بإدعائه أنها تخلق دائمًا المشاكل .. وهو مايراه المكتب التنفيذي تجاوزا غير مقبول يتطلب التعامل معه بحزم .

وقام المكتب التنفيذي بإبلاغ النادي الأهلي رفضنا القاطع لتجاوز أحد لاعبيه من واقع تقديرنا الكامل للمؤسسة الرياضية بعيدا عن تصرفات شخص بداخلها.

ويطالب المكتب التنفيذي لرابطة النقاد إدارة النادي الأهلي بتصحيح الخطأ الفادح الذي وقع فيه لاعبه محمد الشناوي وتعديل تصريحه فورًا والاعتذار عما بدر منه .. والتأكيد على احترام الصحافة المصرية وما تقوم به من دور عظيم، مع تأكيدنا الكامل بدعم النادى فى مباراته بنهائي دورى الأبطال الإفريقي.

كما يؤكد المكتب التنفيذى بأنه لن يتردد فى اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة ضد تجاوز الشناوى بالتنسيق مع السيد نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة.