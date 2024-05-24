برشلونة يتفق مع هانسي فليك لخلافة تشافي

أتم نادي برشلونة الإسباني، اتفاقه مع هانسي فليك، لتدريب الفريق الأول لكرة القدم، بعد رحيل تشافي هيرنانديز.

وأعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الجمعة، رحيل تشافي هيرنانديز، بشكل رسمي، بعد رحلة مميزة مع البرسا خلال الفترة الماضية.

وجاء رحيل تشافي عن تدريب برشلونة الإسباني، بناءً على رغبته التي أعلنها قبل فترة أنه سوف يغادر تدريب الفريق بعد نهاية الموسم الحالي.

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وأوضح الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، أن برشلونة الإسباني اتفق مع هانسي فليك، على تدريب الفريق بعقد يمتد حتى عام 2026.

وكتب فابريزيو رومانو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس: “تم تأكيد تعيين هانسي فليك مدربًا جديدًا لبرشلونة، وها نحن ذا!، تم الانتهاء من الاتفاقية والعمل بها والآن تمت الموافقة عليها من قبل وكيله بيني زاهافي بصفقة لمدة عامين، عقد حتى 2026”.

وتابع: “سيجلب هانسي فليك مساعدين ألمانيين كجزء من طاقمه التدريبي في برشلونة “.