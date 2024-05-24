أول تعليق من تشافي بعد قرار إقالته من تدريب برشلونة

علق المدرب تشافي هيرنانديز، المدير الفني لـ برشلونة الإسباني، بعد إعلان النادي “الكتالوني”، إقالته من تدريب الفريق، عقب نهاية الموسم الجاري.

ونشر برشلونة، بيانا رسميا قال في: “في اجتماع عُقد ظهر اليوم بالمدينة الرياضية جوان غامبر، أخبر الرئيس لابورتا المدرب تشافي هيرنانديز بأنه لن يتولى تدريب الفريق الأول الموسم المقبل”.

ورد تشافي، على قرار رحيله عن برشلونة، في بيان رسمي، جاء فيه:”أصدقائي الأعزاء، يوم الأحد ستنتهي مرحلتي على مقاعد البدلاء في برشلونة. “ليس من السهل أبدًا مغادرة نادي حياتك، لكنني فخور جدًا، بعد عامين ونصف على رأس غرفة تبديل الملابس التي كانت بمثابة عائلة ثانية”.

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