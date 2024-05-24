أول تعليق من تشافي بعد قرار إقالته من تدريب برشلونة

علق المدرب تشافي هيرنانديز، المدير الفني لـ برشلونة الإسباني، بعد إعلان النادي “الكتالوني”، إقالته من تدريب الفريق، عقب نهاية الموسم الجاري.
ونشر برشلونة، بيانا رسميا قال في: “في اجتماع عُقد ظهر اليوم بالمدينة الرياضية جوان غامبر، أخبر الرئيس لابورتا المدرب تشافي هيرنانديز بأنه لن يتولى تدريب الفريق الأول الموسم المقبل”.
ورد تشافي، على قرار رحيله عن برشلونة، في بيان رسمي، جاء فيه:”أصدقائي الأعزاء، يوم الأحد ستنتهي مرحلتي على مقاعد البدلاء في برشلونة. “ليس من السهل أبدًا مغادرة نادي حياتك، لكنني فخور جدًا، بعد عامين ونصف على رأس غرفة تبديل الملابس التي كانت بمثابة عائلة ثانية”.
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وأضاف: “أريد أن أشكر المشجعين على الدعم والمودة، الذين كانوا دائما بجانبي وأظهروا لي نفس الحب في جميع الأوقات كما في مرحلتي الكروية”
وتابع: “اعتبارًا من يوم الأحد، سأكون مشجعًا آخر في المدرجات، إما الآن في الملعب الأولمبي أو في غضون بضعة أشهر في نيو كامب نو. “لأنني قبل أن أصبح لاعبًا أو مدربًا، كنت من مشجعي برشلونة وأريد فقط الأفضل لنادي حياتي”
وأردف: “لقد عملت مع مجموعة رائعة من اللاعبين وطاقم عمل رائع. بفضلهم جميعًا، تمكنا من تحقيق الأهداف المقترحة، وبلغت ذروتها العام الماضي بالفوز بالدوري وكأس السوبر. لم تسر الأمور هذا الموسم كما أردنا، لكننا تركنا الأمر وساعدنا في تنمية جيل جديد من لاعبي كرة القدم الشباب من لا ماسيا الذين يلهمون جميع مشجعي برشلونة.
وواصل: “شكرا جزيلا للجميع. إلى الجماهير واللاعبين والموظفين وموظفي النادي والرئيس ومجلس الإدارة والمديرين الرياضيين ووسائل الإعلام وكل من شاركت معهم الرحلة خلال هذين الموسمين والنصف.
وأتم: “أتمنى الأفضل للنادي الذي أحمله في قلبي. يحيا برشلونة”.