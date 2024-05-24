أرقام تشافي مع برشلونة بعد رحيله رسميًا

تأكد رحيل تشافي هيرنانديز عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، بشكل رسمي، وفقًا لما أعلنت عنه إدارة البرسا اليوم الجمعة.

وكان تشافي قد أعلن رغبته في الرحيل عن تدريب برشلونة خلال الفترة الماضية، إلا أنه تراجع بعد ذلك عن القرار، لتفجرها إدارة النادي الكتالوني، بإقالة المدرب اليوم.

تشافي تولى تدريب برشلونة، في شهر نوفمبر عام 2022، قادمًا من نادي السد القطري، الذي خاض معه أول تجربة تدريبية عقب اعتزاله اللعب نهائيًا وحقق معه نجاحات كثيرة جعلته مؤهلًا لتدريب البرسا.

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وحصد تشافي هيرنانديز لقب وحيد مع برشلونة، بتحقيق الدوري الإسباني الممتاز في الموسم الماضي 2022-2023.

وقضى تشافي مع برشلونة 976 يومًا، قاد الفريق خلالهم في 141 مباراة، فاز في 89، وخسر 29 مباراة، وتعادل في 23 لقاء.