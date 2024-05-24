الخليج 365 يكشف سبب غياب مدرب الزمالك عن مباراة فيوتشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

غاب أحمد مجدي المدرب المساعد، في الجهاز الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، بقيادة جوزيه جوميز، عن مواجهة مودرن فيوتشر التي أقيمت أمس.

وتعادل الزمالك مع مودرن فيوتشر، أمس الخميس بهدف لكل فريق، في الجولة الـ24 من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد المقاولون العرب.

وعلم موقع "الخليج 365"، أن أحمد مجدي يتواجد حاليا في إنجلترا، للحصول على الرخصة التدريبية (A)، لذلك لم يتواجد في مواجهة الأمس.

وأوضح المصدر، أن سفر مجدي إلى إنجلترا، جاء بالتنسيق مع البرتغالي جوميز، الذي وافق على سفره، من أجل الحصول على الرخصة التدريبية، وسوف يعود خلال الأيام المقبلة.

ويستعد الزمالك، لمواجهة الاتحاد السكندري، يوم الإثنين المقبل، في الجولة الـ25 من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد برج العرب بالإسكندرية.

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