"إيقاف وغرامة مالية".. عقوبات قوية من فيفا ضد غينيا الاستوائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن نتائج التحقيقات التي تم إتخاذها، تجاه كلا من اتحاد غينيا الاستوائية لكرة القدم، ولاعب المنتخب إيميلو إنسوي.

وتوصلت اللجنة التأديبية بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أن لاعب منتخب غينيا الاستوائية إيميليو إنسوي، مشاركته مع منتخب غينيا كانت غير قانونية.

وقررت اللجنة التأديبية بالاتحاد الدولي لكرة القدم، اعتبار منتخب غينيا بيساو مهزوماً بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراتين اللتين شارك فيهما بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، أمام كلا من ناميبيا وليبيريا في 15 و20 نوفمبر 2023.

كما تم توقيع غرامة مالية على اتحاد كرة القدم في غينيا الاستوائية، قدرها 150 ألف فرنك سويسري.

وتم إيقاف اللاعب إيميليو إنسوي، من المشاركة مع أي فريق رسمي لأي اتحاد وطني لمدة 6 أشهر.

ويحق لجميع الأطراف، تقديم طعن ضد القرارات الحالية أمام محكمة التحكيم الرياضي.

ويذكر أن إيميليو نسيوي، حصل على جائزة هداف بطولة كأس أمم أفريقيا الماضية 2023 بكوت ديفوار.

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