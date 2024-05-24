شكرا لقرائتكم خبر عن جون إيبوكا وبلحاج يقودان هجوم سيراميكا أمام إنبى بدورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادي ، تشكيل الفريق لمواجهة إنبي ضمن مباريات الجولة الـ 25 من عمر بطولة الدوري المصرى الممتاز "دورى Nile " والتى سوف تقام على ستاد بتروسبورت بعد قليل.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: احمد هاني - احمد بيكهام - خالد صبحي -عبد الرحمن بودي.

خط الوسط: محمد عادل - صديق ايجولا - محمد توني - احمد القرموطي - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: چون ايبوكا.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو - سعد سمير - محمد إبراهيم- ابراهيم محمد - فيڤور اكيم - احمد ياسر ريان - محمد ابو العلا - صامويل أمادي - مروان عثمان.

يحتل سيراميكا المركز الخامس في جدول الدورى برصيد 34 نقطة، جمعها من 22 مباراة، حيث فاز فى 9 لقاءات وتعادل فى 7 مباريات وخسر 6 مواجهات، سجل لاعبوه 35 هدفا واستقبلت شباكهم 24 هدفا.