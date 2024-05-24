شكرا لقرائتكم خبر عن جون إيبوكا وبلحاج يقودان هجوم سيراميكا أمام إنبى بدورى Nile والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادي ، تشكيل الفريق لمواجهة إنبي ضمن مباريات الجولة الـ 25 من عمر بطولة الدوري المصرى الممتاز "دورى Nile " والتى سوف تقام على ستاد بتروسبورت بعد قليل.
وجاء تشكيل الفريق كالتالي:
حراسة المرمى: محمد بسام
خط الدفاع: احمد هاني - احمد بيكهام - خالد صبحي -عبد الرحمن بودي.
خط الوسط: محمد عادل - صديق ايجولا - محمد توني - احمد القرموطي - أحمد بلحاج.
خط الهجوم: چون ايبوكا.
يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:
محمد كوكو - سعد سمير - محمد إبراهيم- ابراهيم محمد - فيڤور اكيم - احمد ياسر ريان - محمد ابو العلا - صامويل أمادي - مروان عثمان.
يحتل سيراميكا المركز الخامس في جدول الدورى برصيد 34 نقطة، جمعها من 22 مباراة، حيث فاز فى 9 لقاءات وتعادل فى 7 مباريات وخسر 6 مواجهات، سجل لاعبوه 35 هدفا واستقبلت شباكهم 24 هدفا.
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