شكرا لقرائتكم خبر عن أوفا وكابو يقودان هجوم إنبى أمام سيراميكا بدورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن سيد ياسين المدير الفني لفريق إنبي التشكيل الاساسى لمواجهة سيراميكا ضمن مباريات الجولة الـ 25 من عمر بطولة الدوري المصرى الممتاز "دورى Nile" والتي ستقام على ستاد بتروسبورت بعد قليل.

وجاء التشكيل يضم كل من :

حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير.

خط الدفاع: علي فوزي - أحمد كالوشا - أحمد صبيحة - سيف الخشاب.

خط الوسط: مصطفى شكشك - أحمد العجوز - مودي ناصر - مصطفى دويدار.

خط الهجوم: رفيق كابو - أحمد أمين أوفا.

ويحتل إنبي المركز الـ8 في جدول ترتيب فرق الدوري برصيد 33 نقطة، بينما يأتي سيراميكا في المركز الـ5 برصيد 34 نقطة.