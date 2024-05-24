شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ المران الختامى قبل إياب نهائى أفريقيا بقراءة الفاتحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي على عقد جلسة سريعة مع لاعبي الفريق الأحمر قبل انطلاق المران الأخير قبل مباراة الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وبدأ اللاعبون المران بقراءة الفاتحة والتعاهد على بذل أقصى معدلات الجهد فى اللقاء، أعقبها خوض تدريبات بدنية قادها اندرياس اندويا مخطط الاحمال.

وخاض حراس المى محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريبات قوية تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وتم خلال الاجتماع الفنى الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون الأخضر، على أن يرتدي نادي الترجي طاقمًا من اللون الأزرق وحارس المرمى زيًّا من اللون الذهبي.

كما تم الاتفاق على كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة وموعد وصول الفريقين إلى استاد القاهرة، والنزول لإجراء عمليات الإحماء وغيرها من الإجراءات التنظيمية الخاصة بالمباراة.

ويلتقي الأهلي مع نظيره الترجي غدًا السبت، في تمام الساعة الثامنة مساء على استاد القاهرة في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.



أفشة



أكرم توفيق



بيرسى تاو



تدريب فريق الأهلى



حديث كولر مع اللاعبين



حسين الشحات



حكام مباراة الاهلى والترجى التونسى



خالد بيبو



رامى ربيعة ووسام أبو على



رش أرضية ستاد القاهرة بالماء



ستاد القاهرة



طاقم التحكيم



طاهر محمد طاهر



قراءة الفاتحة من قبل لاعبو الاهلى



كهربا



مدرب حراس الأهلى



مران الأهلى



مران بدنى للاعبين الأهلى



مروان عطية