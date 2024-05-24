شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يركز على التدريبات الخططية فى ختام تحضيرات الأهلى لإياب نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على التركيز على بعض الجمل الفنية والتدريبات الخاطئة في ختام التحضيرات لمباراة الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وركز كولر على التمرير في مسافات قصيرة والاستحواذ على الكرة من خلال نقل الكرة بين اللاعبين والاحتفاظ بها لأطول وقت ممكن وكذلك التصويب على المرمى، من أجل تجهيز لاعبيه فنيا بشكل جيد قبل مباراة العودة لنهائي افريقيا غدا.

وتم خلال الاجتماع الفنى الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون الأخضر، على أن يرتدي نادي الترجي طاقمًا من اللون الأزرق وحارس المرمى زيًّا من اللون الذهبي.

كما تم الاتفاق على كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة وموعد وصول الفريقين إلى استاد القاهرة، والنزول لإجراء عمليات الإحماء وغيرها من الإجراءات التنظيمية الخاصة بالمباراة.

ويلتقي الأهلي مع نظيره الترجي غدًا السبت، في تمام الساعة الثامنة مساء على استاد القاهرة في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.