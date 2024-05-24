شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة جلال يرتدى واقى الوجه فى تدريبات بيراميدز بعد جراحة كسر العظام.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتدى أسامة جلال مدافع نادي بيراميدز، قناعا طبيا خلال مشاركته في تدريبات الفريق لوقايته بعد الجراحة التي أجراها مؤخرا، وخضع جلال لجراحة قبل عدة أيام في الوجه لإصلاح كسر في العظام تعرض له في مواجهة فيوتشر بالدوري الممتاز.

وكشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن أن اللاعب سيرتدي قناع الوجه خلال التدريبات الجماعية التي يشارك فيها بشكل تدريجي لحمايته من التدخلات قبل العودة للمشاركة بشكل طبيعي في الأيام المقبلة.

ويعتبر فريق بيراميدز هو الأكثر حصدا للانتصارات حتى الآن والأقل تعرضا للهزيمة، حيث لم يتذوق فريق بيراميدز طعم الهزيمة فى المسابقة المحلية سوى مرة واحدة كانت أمام سيراميكا، فى المباراة التي جمعت الفريقين فى الثالث من نوفمبر الماضي، أي قبل نحو 6 أشهر، ما يعادل 103 أيام، والتي انتهت بفوز سيراميكا بثنائية نظيفة.

ويحتل فريق بيراميدز صدارة جدول مسابقة الدوري برصيد 50 نقطة، حصدها الفريق السماوي بعد خوض 21 مباراة، حيث فاز فى 15 لقاء، وتعادل في 5 مواجهات وخسر لقاء وحيدا، وسجل لاعبو بيراميدز 33 هدفاً واستقبلت شباكهم 14 هدفاً آخر.



اسامة جلال فى تدريب بيراميدز



اسامة جلال يتدرب بواقى الوجه



أسامة جلال