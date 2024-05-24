شكرا لقرائتكم خبر عن نادى الجيزة يحصد فضية بطولة المنطقة فتيات لمواليد 2008 وبرونزية مواليد 2012 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن نادى الجيزة لكرة اليد من تحقيق نتائج مميزة هذا العام على صعيد بطولات الناشنات، حيث تمكن فريق مواليد 2008 من حصد فضية بطولة منطقة الجيزة، بينما حصد فريق مواليد 2012 الميدالية البرونزية.

وتمكن فريق 2008 من تقديم أداء مميز وكان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق الميدالية الذهبية، خاصة وأن الفريق يضم ناشئات على مستوى مميز، تحت قيادة الكابتن أحمد عبد الباسط، والمدرب المساعد ومدرب 2012 الكابتن فؤاد محمود، ومدرب حراس المرمى كابتن صالح وإدراى الفريق أسماء محمد، وتقود منظومة كرة اليد بنادى الجيزة مروة عاطف عضو مجلس الإدارة.























