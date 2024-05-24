شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم الزمالك 27 - 21 ويحسم لقب محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى بلقب دورى المحترفين للموسم المحلى 2023/2024 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، بالفوز على الزمالك بنتيجة 27/21 فى المباراة الفاصلة .

انتهى الشوط الأول بنتيجة 10-9 لصالح الزمالك، قبل أن يسيطر الأهلى على مجريات الأمور فى الشوط الثانى .

وشهد أول لقاء فى بلاى أوف النهائى فوز الأهلى بنتيجة 26-25 قبل أن ينجح الزمالك فى تحقيق الفوز باللقاء الثانى بنتيجة 29-25 ليتم اللجوء لمباراة فاصلة.

وأسفر الاجتماع الأمنى لبلاى أوف نهائى دورى المحترفين لـ كرة اليد بين الأهلى والزمالك عن السماح بحضور 50 فردا من كل ناد، و25 فردا لكل مجلس إدارة من كلا الناديين و50 فردا لاتحاد اللعبة و45 فردا للجنة المنتخبات و15 إعلاميا.

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الجزاء حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.

فيما تقام مباريات دور ربع النهائى ببطولة كأس مصر للموسم المحلى 20223 / 2024 يوم 27 مايو الجارى على صعيد 4 مواجهات مهمة على 4 صالات مختلفة، لكنها فى نفس التوقيت السادسة مساءً.

ويشهد هذا الدور لقاءات بين كل من: طلائع الجيش مع البنك الأهلى والزمالك مع اتحاد الشرطة وسموحة مع هليوبوليس وسبورتنج مع أصحاب الجياد على صالة الطرف الأول فى كل مباراة