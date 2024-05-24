شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يتعادل مع سموحة 1 / 1 فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة فاركو وسموحة، بتعادل الفريقان 1 / 1، فى اللقاء الذى يجمعهما حاليًا على استاد حرس الحدود، ضمن منافسات الأسبوع الـ 25 من عمر مسابقة الدوري.وسجل بركات حجاج هدف التقدم لفريق سموحة فى الدقيقة 22 من عمر المباراة، ثم سجل عمرو ناصر هدف التعادل لفاركو فى الدقيقة 41.ويحتل فاركو المركز الـ16 في جدول الدوري برصيد 20 نقطة، بينما يسكن سموحة المركز الـ6 برصيد 34 نقطة.

وتتوقف مسابقة الدوري المصري بداية من يوم 27 مايو الجارى ، بسبب معسكر منتخب مصر الأول بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن ، استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في الفترة من 3 حتى 10 يونيو المقبل.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ويقع منتخبي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، رفقة منتخب مصر، بالإضافة إلى منتخبي جيبوتي وسيراليون.

وكان المنتخب المصري تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل.