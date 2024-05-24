شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يتقدم على إنبى بثنائية إيبوكا فى الشوط الأول .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق سيراميكا على نظيرة إنبى بهدفين دون رد في الشوط الأول من عمر المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد بتروسبورت ضمن الجولة الـ25 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى nile".

وتمكن النيجيري جون إيبوكا مهاجم فريق سيراميكا من تسجيل هدفين لفريقه في الدقيقتين 8 والثانية من الوقت البدل الضائع من عمر الشوط الأول.

وشهدت أحداث الشوط الأول أثارة كبيرة حيث أهدر على فوزى لاعب فريق إنبى ركلة جزاء في الدقيقة 25 وعدم التمكن من تسجل هدف التعادل للفريق البترولى بينما حاول لاعبو فريق سيراميكا تعزيز تقدمهم بالعديد من الفرص عن طريق المغربى أحمد بلحاج.

وخاض فريق إنبى المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير.

خط الدفاع: علي فوزي - أحمد كالوشا - أحمد صبيحة - سيف الخشاب.

خط الوسط: مصطفى شكشك - أحمد العجوز - مودي ناصر - مصطفى دويدار.

خط الهجوم: رفيق كابو - أحمد أمين أوفا.

بينما جاء تشكيل فريق سيراميكا بقيادة أيمن المزين كالتالى

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: احمد هاني - احمد بيكهام - خالد صبحي -عبد الرحمن بودي.

خط الوسط: محمد عادل - صديق ايجولا - محمد توني - احمد القرموطي - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: چون ايبوكا.

ويحتل إنبي المركز الـ8 في جدول ترتيب فرق الدوري برصيد 33 نقطة، بينما يأتي سيراميكا في المركز الـ5 برصيد 34 نقطة.