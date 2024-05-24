شكرا لقرائتكم خبر عن الترجى يخوض مرانه الختامى قبل مواجهة الأهلي باياب نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى فريق الترجي التونسي مراته الختامي على ملعب استاد القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي غدا في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وخاض لاعبو الترجي تدريبات بالكرة خلال الربع ساعة الأولى من المران والذي حضرته وسائل الإعلام المختلفة وفقا لتعليمات الكاف.

وتم خلال الاجتماع الفنى الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون الأخضر، على أن يرتدي نادي الترجي طاقمًا من اللون الأزرق وحارس المرمى زيًّا من اللون الذهبي.

كما تم الاتفاق على كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة وموعد وصول الفريقين إلى استاد القاهرة، والنزول لإجراء عمليات الإحماء وغيرها من الإجراءات التنظيمية الخاصة بالمباراة.

ويلتقي الأهلي مع نظيره الترجي غدًا السبت، في تمام الساعة الثامنة مساء على استاد القاهرة في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.