شكرا لقرائتكم خبر عن جون إيبوكا يعود للتسجيل بعد غياب 135 يوما.. وشباك إنبى المفضلة للنيجيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كسر النيجيرى جون إيبوكا مهاجم فريق سيراميكا، صيامه عن التهديف بعد تسجيل هدف سيراميكا الأول فى شباك إنبى، فى المباراة المقامة حاليا على استاد بترو سبورت، فى إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من دورى nile.

وتمكن النيجيري جون إيبوكا مهاجم فريق سيراميكا من تسجيل هدفين لفريقه في الدقيقتين 8 والثانية من الوقت البدل الضائع من عمر الشوط الأول.

ونجح جون إيبوكا فى كسر صيام دام 135 يوما دون تسجيل، حيث يعود آخر أهداف النيجيرى إلى 10 يناير الماضى وكان أمام إنبى فى كأس رابطة الأندية والتى انتهت بفوز سيراميكا بهدفين نظيفين، كما كان آخر أهدافه فى الدورى 5 ديسمبر الماضى وكان أمام إنبى فى مباراة الدور الأول والتى انتهت بفوز سيراميكا بأربعة أهداف مقابل هدفين، وبذلك تكون شباك فريق إنبى هى المفضلة للنيجيرى، حيث سجل 4 أهداف فى الفريق البترولى من أصل 5 أهداف سجلها حتى الآن.

وشهدت أحداث الشوط الأول أثارة كبيرة حيث أهدر على فوزى لاعب فريق إنبى ركلة جزاء في الدقيقة 25 وعدم التمكن من تسجل هدف التعادل للفريق البترولى بينما حاول لاعبو فريق سيراميكا تعزيز تقدمهم بالعديد من الفرص عن طريق المغربى أحمد بلحاج.

وخاض فريق إنبى المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير.

خط الدفاع: علي فوزي - أحمد كالوشا - أحمد صبيحة - سيف الخشاب.

خط الوسط: مصطفى شكشك - أحمد العجوز - مودي ناصر - مصطفى دويدار.

خط الهجوم: رفيق كابو - أحمد أمين أوفا.

بينما جاء تشكيل فريق سيراميكا بقيادة أيمن المزين كالتالى:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: احمد هاني - احمد بيكهام - خالد صبحي -عبد الرحمن بودي.

خط الوسط: محمد عادل - صديق ايجولا - محمد توني - احمد القرموطي - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: چون ايبوكا.

ويحتل إنبي المركز الـ8 في جدول ترتيب فرق الدوري برصيد 33 نقطة، بينما يأتي سيراميكا في المركز الـ5 برصيد 34 نقطة.