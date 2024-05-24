الخطيب يهنئ رجال يد الأهلي ببطولة الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على تهنئة الفريق الأول لكرة اليد وجهازه الفني والإداري والطبي، بمناسبة الفوز ببطولة الدوري للموسم الثاني على التوالي.

وأشاد بما قدمه اللاعبون من أداء متميز وروح عالية، ساهمت في التفوق والحصول على اللقب الذي حققه الفريق عن جدارة، فضلًا عن تتويج الأهلي ببطولتي كأس السوبر المصري والسوبر الإفريقي والتأهل إلى كأس العالم للأندية “سوبر جلوب”.

وقال إن الفوز ببطولة الدوري يحمل جميع عناصر منظومة العمل مسئولية كبيرة وضرورة مضاعفة الجهد للاستمرار في تحقيق الانتصارات، خاصة وأن الفريق سوف يشارك في مونديال الأندية بالقاهرة خلال الفترة القادمة.

وهنأ الكابتن محمود الخطيب جماهير الأهلي الداعمة للنادي وفرقه الرياضية في كل المناسبات والحريصة على تبوؤ فريقها المكانة التي تستحقها.