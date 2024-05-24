النصر السعودي يتلقى صدمة قوية قبل مواجهة الهلال في نهائي كأس الملك

تلقى نادي النصر السعودي، صدمة قوية قبل مواجهة الهلال، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين “كأس الملك”.

وأوضح القانوني أحمد الأمير، أن النصر سوف يفقد المدافع الإسباني، إيمريك لابورت، في مواجهة الهلال في نهائي كأس الملك.

وكتب القانوني أحمد الأمير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس:” مخالفة لابورت حسب مراجعة الـVAR عُرفت على انها Violent Conduct، واللي يرادفها في لائحتنا سلوك مشين”.

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وتابع: ” لذلك سوف يدون حكم المباراة في تقريرها انها سلوك مشين وبعد ذلك سوف يتم ايقافه من قبل لجنة الانضباط لمباراتين مع غرامة مالية ٢٠ الف، وبالتالي سوف يغيب عن مباراة الاتحاد ونهائي كاس الملك”.

وكان إيمريك لابورت قد تعرض للطرد خلال مواجهة الرياض، التي أقيمت أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين.

ويواجه النصر نظيره الهلال في نهائي كأس الملك، يوم الجمعة الموافق 31 مايو الجاري، على أرضية ملعب الجوهرة المشعة.