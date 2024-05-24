بينهم رياض محرز.. الاهلي السعودي يعلن تفاصيل إصابة ثلاثي الفريق

أعلن النادي الاهلي السعودي، تفاصيل إصابة ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم، قبل مواجهة الفيحاء في نهاية مشواره في بطولة الدوري الموسم الحالي.

ويلاقي الاهلي نظيره الفيحاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، يوم الإثنين الموافق 27 مايو الجاري.

وأوضح النادي الاهلي السعودي في بيان رسمي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس، أن الفرنسي سانت ماكسيمان يؤدي تدريبات تأهيلية، خلال الفترة الحالية للتعافي من الإصابة.

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وأشار إلى أن سانت ماكسيمان عانى خلال الفترة الأخيرة، من إصابة في العضلة الخلفية للفخذ.

بينما تعرض رياض محرز لإصابة على مستوي الركبة اليسرى، والتي منعته من المشاركة خلال الفترة الأخيرة ويخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي.

أما عبدالله العمار، فقد أوضح أهلي جدة أنه يعاني من إصابة على مستوي عضلة الفخذ، ويخضع خلال الفترة الحالية، لبرنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة.