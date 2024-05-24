الاهلي يهزم الزمالك ويتوج بـ دوري محترفي اليد للمرة الـ 25 في تاريخه

توج الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الاهلي بلقب بطولة الدوري على حساب غريمه التقليدي الزمالك، بنتيجة 27-21، للمرة 25 في تاريخه.

وأقيمت المباراة الثالثة من النهائي في سلسلة دوري محترفي اليد، بين فريقي الاهلي والزمالك على صالة الدكتور حسن مصطفى في السادس من أكتوبر مساء اليوم الجمعة.

وأقيمت مباراة ثالثة فاصلة في نهائي محترفي اليد بين الاهلي والزمالك، بعدما أقيمت بنظام “البلاي أوف 3” لأول مرة في تاريخ البطولة.

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وافتتح الأحمر السلسلة بالفوز لصالحه بفارق نقطة وحيدة، قبل أن يعود الزمالك ويحسم المباراة الثانية بفارق 4 أهداف.

وتوج الاهلي بـ دوري محترفي اليد للمرة الـ 25 في تاريخه والثانية على التوالي أمام غريمه التقليدي الزمالك.

وتوقف رصيد الزمالك عند اللقب الـ 19 من البطولة.