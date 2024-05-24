جماهير الزمالك تنقلب على الإدارة بعد خسارة لقب دوري اليد أمام الاهلي

انقلبت جماهير الزمالك على مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب عقب خسارة الفريق الأول لكرة اليد رجال من غريمه التقليدي الاهلي.

وتوج الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الاهلي بلقب بطولة الدوري على حساب غريمه التقليدي الزمالك، بنتيجة 27-21، للمرة 25 في تاريخه.

وأقيمت المباراة الثالثة من النهائي في سلسلة دوري محترفي اليد، بين فريقي الاهلي والزمالك على صالة الدكتور حسن مصطفى في السادس من أكتوبر مساء اليوم الجمعة.

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وأبدت الجماهير البيضاء غضبها من تراجع نتائج فريقها في ألعاب الصالات، في ظل تواجد حسين لبيب رئيس النادي ولاعب سابق لليد، وهشام نصر عضو المجلس رئيس الاتحاد المصري السابق لكرة اليد.

وثارت الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالبت لبيب وهشام نصر بمحاسبة المقصرين ومن تسبب في تراجع ألعاب الصالات بالزمالك.

كما هاجم مشجعو القلعة البيضاء أحمد الأحمر قائد فريق اليد وطالبوه بالإعتزال.

وتوج الاهلي بـ دوري محترفي اليد للمرة الـ 25 في تاريخه والثانية على التوالي أمام غريمه التقليدي الزمالك.

وتوقف رصيد الزمالك عند اللقب الـ 19 من البطولة.