الزمالك يشترط على بن شرقي لضمه في الصيف

وضع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، شرطًا أمام المغربي أشرف بن شرقي، للموافقة على التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان نادي الريان قد أعلن عن رحيل أشرف بن شرقي، عن صفوف الفريق في نهاية الموسم الحالي، ليحق له الانضمام لأي فريق في صفقة انتقال حر.

وتداولت أنباء حول رغبة نادي الزمالك في استعادة خدمات بن شرقي في الميركاتو الصيفي المقبل، في حال انتهت أزمة إيقاف القيد.

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وبحسب التقارير الصحفية، فإن هناك رغبة من جانب نادي الزمالك في التعاقد مع اللاعب المغربي خلال الموسم المقبل.

وأوضحت التقارير أن الزمالك اشترط تخفيض قيمة راتب بن شرقي، لأن النادي يرفض فكرة دفع مبالغ مالية كبيرة.

وأفادت التقارير أن القلعة البيضاء لم تتواصل مع بن شرقي لي الفترة الأخيرة، ولكنه ضمن المرشحين لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي.