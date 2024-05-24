جهاز الأمن الإسرائيلي يُثر الجدل بصورة للإعلامي المصري محمد شبانة.. فما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أثار جهاز الأمن العام الإسرائيلي "شاباك"، جدلاً عبر مواقع التواصل بعد نشر صورة للإعلامي الرياضي المصري محمد شبانة، زاعمًا اغتياله كونه أحد قادة كتائب القسام في رفح.. فما القصة؟

زعمّ جهاز الأمن العام الإسرائيلي "شاباك" التي نقلت عنه وسائل إعلام محلية في بلاده اغتيال قائد لواء رفح بكتائب القسام اسمه محمد شبانة وتم نشر الخبر ولكن بصورة الإعلامي المصري محمد شبانة.

ولكن سرعان ما عادت وسائل الإعلام الإسرائيلية لتُشير إلى فشل محاولة الاغتيال التي كانت من المقرر أن تتم لقائد لواء رفح بكتائب القسام محمد شبانة.

وهو الأمر الذي أحدث ضجة في البداية عبر مواقع التواصل؛ لمعرفة الجمهور الرياضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمقدم البرامج محمد شبانة ليتحول الأمر إلى سخرية من الواقعة من جانب وأخرى من قدرات جهاز الأمن العام الإسرائيلي "شاباك" في نشر صورة خاطئة وفي فشل عملية الاغتيال.

ويُمكنكم مشاهدة ردود فعل رواد مواقع التواصل على الواقعة بمطالعة الألبوم أعلاه:

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