أرقام قبل مواجهة الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الترجي التونسي غداً، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

ومن المقرر إقامة المباراة غداً، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

واستعرض الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مجموعة من الأرقام قبل مواجهة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

أصبح كل من فريقي الأهلي والترجي التونسي، أول فريقين في تاريخ بطولة دوري أبطال أفريقيا، يحافظان على نظافة شباكهما في 9 مباريات متتالية بالبطولة، حيث كان آخر هدف استقبله الأهلي في البطولة أمام يانج أفريكانز التنزاني في ديسمبر الماضي، فيما كان الهدف الأخير الذي استقبله الترجي في البطولة أمام الهلال السوداني في ديسمبر الماضي.

لم يتلق فريق الترجي التونسي أي هزيمة، في آخر 5 مباريات خاضهم في الادوار الاقصائية بالمسابقة.

نجح الأهلي في الحفاظ على سجله خالي من الهزائم في البطولة، في آخر 19 مباراة للفريق في دوري أبطال أفريقيا، وحافظ على نظافة شباكه في 16 مباراة، وتلقت شباكه ثلاثة أهداف.

حافظ فريق الترجي التونسي على نظافة شباكه في 6 مباريات متتالية في البطولة، للمرة الأولى منذ عام 2012.

ويعد لاعب وسط الأهلي إمام عاشور، هو صاحب أكبر عدد من التسديدات دون تسجيل أي هدف، والتي وصل عددهم إلى 18 تسديدة، وذلك أكثر من أي لاعب في البطولة.

أحرز لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 4 أهداف بالرأس في النسخة الحالية من البطولة، آي ضعف أي فريق آخر بالمسابقة هذا الموسم.

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