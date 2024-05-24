الخطيب يؤازر لاعبي الأهلي قبل مباراة الترجي التونسي في نهائي أفريقيا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، على التواجد في تدريبات الفريق باستاد القاهرة الدولي، للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بالفريق.

كما حرص الخطيب على عقد جلسة مع المدير الفني للفريق مارسيل كولر واللاعبين، لدعم اللاعبين، قبل خوض نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الترجي التونسي غداً، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

وكان التعادل السلبي حسم مواجهة الفريقين معاً، في لقاء الذهاب الذي أقيم، يوم السبت الماضي الموافق 18 مايو الجاري.

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